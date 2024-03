Hof doet uitspraak in zaak rond verdronken Orlando Boldewijn

Het gerechtshof in Den Haag doet dinsdag uitspraak in de strafzaak in hoger beroep tegen de 33-jarige Roy B., die volgens het Openbaar Ministerie verantwoordelijk is voor de dood van de 17-jarige Orlando Boldewijn uit Rotterdam. Het slachtoffer verdronk in februari 2018 bij de ponton waar B. op woonde, in de Haagse wijk Ypenburg. Het OM verwijt B. dat hij niets heeft gedaan toen de jongen in het ijskoude water terecht was gekomen.

B. had op de avond van 18 februari 2018 een betaalde seksdate met het slachtoffer. B. zou Boldewijn na hun samenzijn naar de vaste wal hebben gebracht. Omdat Boldewijn vermoedelijk zijn ov-chipkaart bij B. had achtergelaten, kon hij niet naar huis. Hoe hij in het water is beland, is duister gebleven. Het OM zegt dat B. het slachtoffer heeft zien verdrinken en dat heeft laten gebeuren. Volgens justitie is dat juridisch te vertalen als mishandeling, met de dood als gevolg. Duikers vonden het lichaam van de jongen acht dagen na zijn vermissing, nabij de ponton met de woning van B.

De rechtbank veroordeelde B. in 2020 tot 44 maanden cel. De man tekende hoger beroep aan. Tijdens het proces in hoger beroep wilde hij geen vragen beantwoorden en beriep hij zich op zijn zwijgrecht.

De zaak heeft uitzonderlijk lang geduurd, door onder meer corona en door het vertrek en ziekte van verschillende aanklagers in hoger beroep.