Nederlands OM seinde Duitsland in over verhuizing Benno L.

Het Nederlandse OM heeft in 2015 de Duitse autoriteiten ingeseind dat de voor kindermisbruik veroordeelde Benno L. zich in het land wilde vestigen. Dit meldt een woordvoerder van het OM woensdagmiddag. De man werd vorig jaar in Duitsland veroordeeld tot 9 jaar cel wegens kindermisbruik, schreven Panorama en het internetplatform Vrije Vogels woensdagochtend.

De Duitse rechtbank kon dit woensdag niet bevestigen. De oud-zwemleraar zou in hoger beroep zijn gegaan en vastzitten in Aken.

Benno L. werd in 2011 in Nederland veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf. Hij misbruikte tientallen meisjes tijdens de zwemlessen die hij gaf. Volgens de regels in die tijd kwam hij in 2013 in aanmerking voor voorwaardelijke invrijheidstelling. Dit is bedoeld om iemand stapsgewijs weer in de maatschappij te laten terugkeren. Daaraan zitten wel voorwaarden. Zo kreeg Benno L. onder meer een locatieverbod en moest hij zich melden bij de reclassering. Tijdens diezelfde periode, begin 2015, werd duidelijk dat hij zich in Duitsland wilde vestigen, aldus de OM-woordvoerder. Dit deed hij ook. Wanneer dit precies was, kon de woordvoerder niet zeggen.

Het OM heeft daarop contact gehad met de zedenpolitie in Duitsland, om ze in te seinen over de aanstaande verhuizing van Benno L. In september 2015 eindigde zijn voorlopige invrijheidstelling. Tot die tijd meldde hij zich nog wel bij de reclassering in Nederland. Omdat hij daarna zijn straf had uitgezeten, is er vanuit Nederland geen contact meer over hem geweest.

De woordvoerder van het OM benadrukt dat het “heel invoelbaar” is dat het misbruik in Duitsland Nederlandse slachtoffers en betrokkenen veel verdriet geeft.