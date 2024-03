OM eist tot levenslang in zaak gewelddadige overvallen

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag een levenslange gevangenisstraf geëist tegen Glenn V. (31), een van de verdachten die in 2020 en 2021 betrokken zou zijn geweest bij acht zeer gewelddadige roofovervallen. Zeven daarvan waren in Noord-Holland, een in het Gelderse Dreumel. Vijf andere verdachten hoorden gevangenisstraffen uiteenlopend van 42 maanden tot dertig jaar tegen zich eisen.

Bij een van de overvallen, in juni 2021, werd in Berkhout de 72-jarige Sjaak Groot doodgeschoten. Bij overvallen in Avenhorn en Noord-Scharwoude raakten twee slachtoffers ernstig gewond, onder meer door vuurwapengeweld. Zij werden in de hals en in de borst geschoten. Bij een gewelddadige inbraak in Heerhugowaard kreeg een bewoner een heet strijkijzer op zijn schouder om toegang tot een kluis te forceren. Bij meerdere andere overvallen werden bewoners geslagen met breekijzers. Alle slachtoffers werden ernstig bedreigd.

Het OM noemde de overvallers wat betreft het gebruikte geweld van “de absolute buitencategorie”. Achter het geweld was volgens de aanklaagsters sprake van “soepele samenwerking”. “De verdachten hadden geld nodig, zochten een woning om te beroven, hielden een voorbespreking, regelden een auto en gingen ‘rossen’.” Na hun aanhouding “sloten de rangen zich zorgvuldig”, aldus het OM. “De verdachten ontkenden of zwegen.”

Van de zes verdachten rekent het OM er vier tot de kerngroep. Zij vormden wat justitie betreft een criminele organisatie, die goed georganiseerd, planmatig en gestructureerd te werk ging. Glenn V. was daarin “de figuurlijke Haarlemmerolie”, aldus de officieren van justitie. Tegen de andere drie vermeende leden van de kerngroep – Ruviëni M. (39) uit Rotterdam, Deniz R. (27) uit Obdam en Mark V. (31). uit Opmeer – eisten zij respectievelijk dertig jaar, 29 jaar en 295 dagen en twintig jaar gevangenisstraf.