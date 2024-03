‘Programkabinet’ is geen toverformule, relativeert Kim Putters

Het door Kim Putters voorgestelde ‘programkabinet’ is geen “toverformule” die alle mogelijke problemen die kunnen optreden in een coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB zal oplossen, zegt de oud-informateur tijdens het debat over zijn eindverslag. Het is aan de partijen om invulling te geven aan deze vorm van samenwerking en deze ook te laten slagen.

“Natuurlijk is the proof of the pudding in the eating”, zegt Putters in reactie op sceptische opmerkingen over de door hem voorgestelde kabinetsvariant. De beoogde oppositiepartijen als GroenLinks-PvdA, D66 en CDA vinden dat hier sprake is van een gewoon meerderheidskabinet en dat NSC en VVD deze term nodig hebben om hun samenwerking met de PVV goed te praten.

De oud-informateur vindt zijn voorstel “toch iets anders dan we in de afgelopen periodes vaak hebben gezien”. Hij vindt bijvoorbeeld een belangrijk verschil dat de partijleiders van coalitiepartijen in de Tweede Kamer blijven.