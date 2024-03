Omstreden hondenfokker Eersel aangehouden

De omstreden hondenfokker in het Brabantse Eersel, die nu ook geen andere dieren meer mag houden, is afgelopen week aangehouden. Nadat de 68-jarige in België wonende man drie dagen in een cel had doorgebracht, heeft de rechter-commissaris hem onder voorwaarden op vrije voeten gesteld, meldt de dierenpolitie Oost-Brabant.

Vorige week maandag maakte de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bekend het bedrijf van de man in Eersel te hebben gesloten, wat betekent dat hij er geen dieren meer mag houden. De NVWA nam er eerder ruim zevenhonderd honden in bewaring, omdat de dieren er niet goed werden verzorgd. Om te voorkomen dat de man opnieuw in de fout zou gaan, sloot de NVWA destijds het bedrijf voor het bedrijfsmatig houden en fokken van honden.

Aangezien er geen honden meer waren, bracht de man andere dieren onder in de hokken, naar eigen zeggen voor “privédoeleinden”, aldus de NVWA vorige week. Maar de ruimten bleken tijdens inspecties te klein, de hokken waren vies en de dieren kregen niet de nodige zorg.

De NVWA stelde er geen vertrouwen in te hebben dat de man dieren in de toekomst wel de juiste zorg biedt. De dieren zijn overgebracht naar een andere plek. In totaal nam de NVWA vorige week 346 dieren, waaronder pony’s, ezels en konijnen, in bewaring.

Dat de man ook is aangehouden, heeft te maken met het opleggen van voorwaarden, omdat de NVWA geen “verdere tools” meer heeft, laat de Oost-Brabantse dierenpolitie weten. In afwachting van de rechtszaak tegen de man zijn nu verschillende voorwaarden opgelegd. Zo mogen de man en zijn bedrijven geen dieren meer houden. Ook moet hij zich melden bij de reclassering. “Samen met de diverse partners gaat de politie erop letten dat de man zich houdt aan de voorwaarden, zo niet dan zal de officier van justitie nieuwe maatregelen gaan nemen”, aldus de Oost-Brabantse dierenpolitie op Instagram. Dierenbeschermingsorganisatie House of Animals kaartte de misstanden bij het bedrijf in 2022 aan na meldingen over zieke puppy’s die bij de fokker waren gekocht.