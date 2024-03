Premier Mark Rutte noemt de aanval op de ambassade van Israël in Den Haag “een onacceptabele daad”, zegt hij in reactie op het sociale mediaplatform X. “Kritiek hebben mag in Nederland, maar dit mag nooit leiden tot geweld.”

Donderdagochtend is een brandend voorwerp voorwerp richting de Israëlische ambassade gegooid. De politie heeft een verdachte aangehouden. Rutte spreekt op X zijn waardering uit “voor de autoriteiten die dit zeer serieus oppakken”.