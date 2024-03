Amsterdamse kantoren Marktplaats, BNR en FD ontruimd na dreigement

De kantoren van Marktplaats, BNR en Het Financieele Dagblad zijn donderdag ontruimd nadat een dreigement was binnengekomen bij de klantenservice van Marktplaats. Een woordvoerder van Marktplaats meldt dat dit is gebeurd “uit veiligheidsoverwegingen”. Het dreigement was afkomstig van een Marktplaats-gebruiker, aldus de zegsman.

De redactievloeren van radiozender BNR en Het Financieele Dagblad zijn inmiddels leeg, meldt adjuncthoofdredacteur Wendy Beenakker. Het zou gaan om honderden mensen, die in veiligheid zijn gebracht. Beenakker geeft aan dat er vanaf een alternatieve locatie uitgezonden zal worden. “We hebben een goede test gehad tijdens de coronacrisis om bijvoorbeeld vanuit huis uit te zenden. Hopelijk heeft dit geen impact op de programmering”, zegt zij.

De politie is niet ter plaatse. Zij zien geen reden tot ontruiming, meldt een woordvoerder.