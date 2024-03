Explosieschade loopt in miljoenen, schatten verzekeraars

De schade van explosies bij woningen en bedrijfspanden loopt in de miljoenen, schat het Verbond van Verzekeraars. Het is volgens de koepelorganisatie lastig onderscheid te maken in de soort schade, omdat de verzekeraars alle explosies registreren, inclusief ontploffingen door vuurwerk en gasexplosies.

Het verbond kan ook de schadekosten niet specificeren, omdat veel schades in portefeuilles van woningcorporaties en Verenigingen van Eigenaren terechtkomen. Daarvoor is nader onderzoek nodig, zegt de woordvoerder. De verzekeraars hebben geen signalen ontvangen dat verzekeringen zijn opgezegd omdat een verzekerde herhaaldelijk te maken heeft gehad met een explosie.

De explosies van de afgelopen maanden vormen “een groeiend probleem”, zegt de woordvoerder. “Dit heeft de aandacht van verzekeraars, zeker gezien de maatschappelijke impact.” Of premies of polissen worden aangepast, kon het verbond nog niet zeggen.

Consumenten kunnen zich volgens het verbond verzekeren tegen explosies via een opstalverzekering (het huis zelf) en een inboedelverzekering (spullen in het huis). Wat er precies vergoed wordt, hangt af van de polisvoorwaarden.