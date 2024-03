OM eist 2 jaar cel in zaak over dodelijk ongeval tijdens appen

Het Openbaar Ministerie eist een celstraf van twee jaar tegen een 28-jarige chauffeur voor het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval op de A325 bij Elst in Gelderland. Bij het ongeval kwamen drie mensen om het leven: een 9-jarig meisje en haar opa (76) en oma (75). Hun kleinzoon, uit een ander gezin, raakte zwaargewond.

Wasim el M. reed op 28 november 2021 in zijn bestelwagen van het depot van PostNL terug naar huis in Lent toen hij met 89 kilometer per uur op een file afreed en achterop een auto botste. Beide kinderen in de personenauto voor hem kwamen uit Nijmegen, hun grootouders uit Duiven.

Volgens de officier van justitie keek de verdachte tijdens de rit veelvuldig op zijn telefoon. Hij zou in de minuten voor de aanrijding drie berichten via WhatsApp hebben verstuurd, die hij volgens het OM direct na het ongeluk heeft gewist.

De moeder van het overleden meisje liet de verdachte in haar slachtofferverklaring weten dat ze het hem erg kwalijk neemt dat ze haar dochter en beide ouders kwijt is geraakt “omdat jij op je telefoon keek en geen aandacht voor het verkeer had”. De vader van het jongetje dat de klap overleefde zei dat zijn zoon hersenletsel heeft opgelopen en kampt met angsten en paniekaanvallen.

De verdachte reageerde erg emotioneel op de slachtofferverklaring van beide ouders. In tranen las hij in de rechtbank in Arnhem een brief voor waarin hij zijn spijt betuigde. “Ik hoop dat u me ooit dit verschrikkelijke leed kan vergeven”, zei hij.

Naast de celstraf eiste de officier dat de chauffeur vier jaar lang geen voertuig mag besturen. Hij betoogde dat er sprake is van roekeloos rijgedrag, de zwaarste vorm van dood door schuld, omdat de verdachte opzettelijk zijn telefoon bediende. Daarbij reed hij te hard, omdat de matrixborden in de staart van de file een maximumsnelheid aangaven van 70 kilometer per uur.