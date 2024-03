Kabinet laat financiële plannen niet afhangen van formatie

Het kabinet werkt onverminderd door aan de voorjaarsnota, daar heeft de formatie geen invloed op, zeggen demissionair minister Steven van Weyenberg en staatssecretaris Marnix van Rij (beiden Financiën). De bewindslieden hebben de nieuwe informateurs vrijdagmiddag verteld hoe ver zij zijn met deze jaarlijks terugkerende bijstelling in de begroting. Van Weyenberg en Van Rij sluiten niet uit dat hun financiële plannen later worden omgegooid nadat de formerende partijen PVV, VVD, NSC en BBB een akkoord hebben bereikt.

De bewindslieden zeggen dat het informateursduo Elbert Dijkgraaf en Richard van Zwol alleen heeft geïnformeerd naar het proces van de voorjaarsnota en niet naar de inhoud ervan. Van Weyenberg vindt het ook verstandig dat de formatie hier geen invloed op heeft. “Wij maken de voorjaarsnota. En zij maken de nieuwe regering”, zegt hij.

Als de formerende partijen later vragen hebben over de inhoud dan “gaan wij daar natuurlijk naar kijken”, zegt Van Weyenberg, al blijft hij dan wel “rolvast”.

Dat hun plannen mogelijk later in de papierversnipperaar belanden omdat de formerende partijen een andere richting kiezen, nemen de bewindslieden voor lief. “Die kunnen dan alles wijzigen wat het huidige kabinet heeft gedaan. Dat heet democratie”, zegt Van Weyenberg. “Alleen tot het moment dat het nieuwe kabinet er is, werkt het huidige kabinet wel door.”

Van Rij en Van Weyenberg verwachten de voorjaarsnota 26 april te publiceren. De informateurs hebben tot half mei de tijd gekregen voor hun opdracht.