Arrestaties bij demonstratie tegen Pegida-voorman in Rotterdam

De politie heeft vrijdag drie mensen aangehouden bij een demonstratie tegen een betoging van onder meer Pegida-voorman Edwin Wagensveld bij een moskee in Rotterdam. Eén is aangehouden voor het gooien van eieren, een andere voor het niet tonen van een identiteitsbewijs en de derde voor het dragen van gezichtsbedekkende kleding, laat een politiewoordvoerder weten.

Wagensveld stond samen met een demonstrant van de pro-Israël-beweging Bring them Home Now bij de moskee van de islamitische vereniging Ettaouhid. Rond 15.30 waren al tientallen agenten en een paar honderd mensen op straat rond de moskee op de Kogelvangerstraat in het Oude Westen. Ook de ME was in groten getale aanwezig.

Wagensveld en de andere demonstrant liepen rond 16.00 uur een pleintje op en onthulden een spandoek met daarop foto’s van de gijzelaars, door Hamas ontvoerd op 7 oktober in Israël. Hun aanwezigheid leverde veel boegeroep op en er werden leuzen geschreeuwd als “Allahoe akbar” en “Free Palestine”. Wagensveld vertrapte een Palestijnse vlag en deed alsof hij er zijn achterwerk mee afveegde.

Rond 16.30 uur vertrokken de twee weer onder politiebegeleiding per auto.

Wagensveld kreeg donderdag een gebiedsverbod voor de stad Arnhem opgelegd voor zes maanden, omdat hij van plan was een koran te verbranden komende zaterdag in de Gelderse stad. De Pegida-voorman zei eerder op vrijdag dat hij het gebiedsverbod zal negeren en “ergens in de komende dagen” toch in Arnhem zal opduiken.

Burgemeester Ahmed Marcouch legde het gebiedsverbod op uit vrees voor zeer ernstige wanordelijkheden. Hij had de verbranding een week eerder al verboden, maar Wagensveld wilde het toch gaan doen. Volgens Marcouch is er onder andere sprake van terroristische bedreigingen gericht op Wagensveld zelf.