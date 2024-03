Formerende partijen beginnen met volkshuisvesting en veiligheid

PVV, VVD, NSC en BBB beginnen maandag met onderhandelingen op twee thema’s: volkshuisvesting en veiligheid. De twee informateurs gaan met de vier partijleiders en hun secondanten “oefenen” om tot afspraken op hoofdlijnen te komen, zei informateur Elbert Dijkgraaf vrijdagmiddag.

“We gaan naar een nieuwe vorm van een kabinet en we hebben jullie een dun regeerakkoord beloofd. Dus we gaan ook oefenen met wat dat betekent voor het niveau waarop je afspraken gaat maken”, lichtte Dijkgraaf toe. De vier partijen moeten niet alleen doelen “maar ook perspectieven van een oplossingsrichting” formuleren. Daarvoor hebben de informateurs een “modelletje” uitgekozen.

“Het klinkt als spelvorm, want we willen het ook leuk houden, maar uiteindelijk is het natuurlijk ook gewoon onderhandelen. Er moet echt wat uitkomen”, benadrukte Dijkgraaf. Het spelelement zit ‘m er volgens hem in dat met elkaar moet worden ontdekt in welke vorm en op welk niveau tot onderhandelingsresultaten kan worden gekomen.

Er is “een beetje willekeurig” voor deze onderwerpen gekozen, maar ook wel omdat deze “net iets minder controversieel liggen”, zei Dijkgraaf.