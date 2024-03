Politie start disciplinair onderzoek naar vijf Limburgse agenten

De politie begint een disciplinair onderzoek naar de handelwijze van vijf Limburgse agenten rond een opstootje in Valkenburg op 12 november vorig jaar. Mogelijk hebben zij niet naar waarheid verklaard over wat zich daarbij heeft afgespeeld. De politie onderzoekt wat in hun proces-verbaal staat, vergelijkt die beweringen met beelden van bodycams van de betrokken agenten en luistert een geluidsband af van opmerkingen die door de meldkamer zijn gemaakt tijdens het opstootje.

Een woordvoerder van de politie bevestigde berichtgeving hierover vrijdag in De Limburger. Op basis van het onderzoek beslist de politie of er disciplinaire maatregelen genomen moeten worden tegen de agenten.

Dat onderzoek volgt op een zitting van de rechtbank in Maastricht op 26 februari. Daar stond een man terecht die tijdens het opstootje de agenten zou hebben uitgescholden voor “kankerwouten”. De agenten schreven dat op in hun proces-verbaal, dat is een schriftelijk verslag van agenten. Maar ter zitting was op de bodycambeelden van de betrokken agenten niet te horen dat de man “kankerwouten” riep. De man werd vrijgesproken.

“Een proces-verbaal van bevindingen hebben we hoog staan bij de politie”, legt de woordvoerder van de politie vrijdag uit. “Wat daar staat moet wel kloppen. Dat willen we weten.” Agenten hebben namelijk een ambtseed afgelegd, en wat ze in het proces-verbaal opgeschreven hebben, geldt als bewijs.

De woordvoerder benadrukt dat er wel “kankerwouten” is geroepen, maar dat zou zijn gehoord door de meldkamer van de politie. “De vraag is: hebben de agenten ter plaatse dat ook gehoord of hoorden ze dat pas later via de meldkamer”, aldus de woordvoerder. “Klopt het dan wel wat ze hebben opgeschreven?”

“We gaan alle vijf agenten horen en dan bekijken wat disciplinair gezien nodig is.”