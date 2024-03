Dwangsom COA om te vol Ter Apel nadert kwart miljoen euro

In de nacht van donderdag op vrijdag verbleven voor de zestiende keer te veel mensen in het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Het bedrag dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) aan dwangsommen moet betalen aan de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, is daardoor opgelopen tot 240.000 euro.

In de opvang brachten 2161 asielzoekers de nacht door, zegt een woordvoerder van het COA. Een nacht eerder waren dat er 2137. In de overlooplocatie in 2e Exloërmond sliepen tweehonderd mensen, 21 meer dan de nacht ervoor. Het COA moet een dwangsom van 15.000 euro betalen aan Westerwolde voor elke keer dat het maximumaantal van 2000 asielzoekers wordt overschreden.

Maandag opent in het WTC in Leeuwarden een tijdelijke opvang waar maximaal 250 mensen terechtkunnen. De overlooplocatie is bestemd voor nieuwe asielzoekers die nog niet kunnen worden opgevangen in het aanmeldcentrum. Ze kunnen maximaal tien dagen in Leeuwarden blijven, daarna moeten ze naar Ter Apel om geregistreerd te worden.

Of dit voor enige verlichting voor Ter Apel gaat zorgen de komende tijd, durft de COA-woordvoerder niet te voorspellen. “Alle kleine beetjes helpen, maar we hebben natuurlijk behoefte aan structurele opvangplekken.”