Rutte ziet op veel terreinen een sterke relatie met China

Nederland en China hebben op veel terreinen “een heel sterke relatie”, zegt demissionair premier Mark Rutte. Hij gaat volgende week naar Beijing voor overleg met president Xi Jinping. Het land is belangrijk voor Nederland, zegt de premier.

Rutte spreekt van een “intensieve relatie”. “We zijn het over veel dingen oneens. Maar het is een groot land. Het is een belangrijk land.” Hij zegt ook onderwerpen als mensenrechten, spionage en Taiwan aan te zullen snijden. Ook zal ASML aan de orde komen.

Beide landen realiseren zich volgens hem dat het in deze instabiele wereld van belang is om contact met elkaar te houden. Rutte spreekt naast de machtige partijleider Xi ook premier Li Qiang. “De persoonlijke banden zijn goed. Met Xi en Li”, aldus Rutte.

Hij was voor het laatst in 2018 in China. Bijna anderhalf jaar geleden spraken Xi en Rutte elkaar voor het laatst, tijdens een top van de G20 in Indonesië. Naast Rutte gaat ook minister Geoffrey van Leeuwen (Buitenlandse Handel) met Rutte mee naar China.