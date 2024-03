Tienduizenden mensen ontdoen hun omgeving van zwerfvuil

Tienduizenden deelnemers aan de Landelijke Opschoondag hebben zaterdag zeer uiteenlopende soorten zwerfvuil opgeruimd, zowel in steden en dorpen als langs de oevers van de Maas. Door de invoering van statiegeld komen de opruimers nu minder blikjes en flesjes tegen dan voorheen. Andere soorten afval blijven hardnekkig. “Kauwgom en sigarettenpeuken bijvoorbeeld. Je moet je bedenken dat zo’n peuk zo lang blijft liggen, dat je het vergaan ervan waarschijnlijk zelf niet meemaakt”, vertelt algemeen directeur Hester Klein Lankhorst van organisator Verpact.

De ‘voorjaarsschoonmaak’ werd voor de 22e keer gehouden. Er hadden zich zo’n 40.000 mensen voor aangemeld via de website. Dat waren er wat minder dan vorig jaar, toen de organisatie rond de 50.000 aanmeldingen kreeg. Klein Lankhorst nuanceert het belang van dit officiële getal. “We weten dat er veel meer mensen meedoen, lang niet iedereen meldt zich aan.”

Tegelijk met de Opschoondag werd langs de Maas én langs vertakkingen van de rivier grote schoonmaak gehouden. Deze Maas Cleanup trok juist meer mensen dan in voorgaande jaren. In het hele stroomgebied tussen Eijsden en Rotterdam waren in totaal 250 lokale opruimacties, waar in totaal circa 14.500 vrijwilligers aan meededen. Zij ontdeden de oevers volgens een eerste schatting van de organisatie achter de actie van meer dan 250.000 kilo afval.

Onder de deelnemers van de Opschoondag waren onder meer mensen op supboards die in Amersfoort troep uit het water haalden. Verpact-directeur Klein Lankhorst zelf ging in Bilthoven op pad met burgemeester van De Bilt Sjoerd Potters, waar ze tevreden vaststelden dat de straten er al “redelijk schoon” bij lagen.

In Vlaardingen kwamen vrijwilligers die zwerfafval aan het opruimen waren een ‘verdachte tas’ tegen, die later een zelfgemaakt explosief bleek te bevatten.

Verpact is de organisatie waarin onder meer het Afvalfonds Verpakkingen, Nederland Schoon en Statiegeld Nederland zijn opgegaan. De organisatie voert het wettelijk verplichte recyclingbeleid uit voor producenten en importeurs.