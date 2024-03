Nadrukkelijk aanwezige politie voorkomt onrust in centrum Arnhem

Pegida-voorman Edwin Wagensveld is zaterdag toch niet in Arnhem opgedoken, zoals hij eerder wel had aangekondigd. De politie zette zaterdag heel veel agenten, ME, politie te paard en andere functionarissen in om wanordelijkheden en onrust te voorkomen. Volgens de politie is het rustig gebleven in de stad. Wagensveld zegt dat hij zeer binnenkort alsnog wel naar Arnhem komt.

Wagensveld wilde een koran verbranden op het Jansplein in de Gelderse hoofdstad. In januari liep dat uit op ernstige rellen. Burgemeester Ahmed Marcouch verbood de nieuwe demonstratie toen duidelijk werd dat grote onrust zou ontstaan. Volgens hem was ook sprake van een terroristische dreiging. Wagensveld wilde toch komen en kreeg vervolgens een gebiedsverbod voor een halfjaar voor het hele grondgebied van Arnhem. Ook dat wilde hij negeren.

Overal in het centrum van Arnhem en daarbuiten zijn de hele dag mensen gecontroleerd door de politie. Op de snelweg A12 zijn auto’s aan de kant gezet voor een controle. Volgens Wagensveld gebeurde dat onder anderen bij aanhangers van Pegida. Hij zegt ook dat Pegida-aanhangers “voortdurend zijn gefilmd door een enorme politiemacht” en noemt dat “beroving van de vrijheid van meningsuiting”.

Of er arrestaties zijn verricht, is nog niet bekend. Wagensveld is zelf niet in Arnhem geweest.

“We wisten op voorhand niet hoe de dag zou gaan verlopen gezien de ontwikkelingen van de afgelopen dagen. We wilden verstoring van de openbare orde of andere wanordelijkheden voorkomen en staan voor de veiligheid van alle mensen in de stad”, aldus de politie. De inzet van de politie is zaterdag aan het eind van de middag afgebouwd.