Advocaten bepleiten weer vrijspraak hoofdverdachte liquidaties

De advocaten van Delano R., hoofdverdachte in het omvangrijke liquidatieproces Eris, hebben voor het Amsterdamse gerechtshof opnieuw gepleit voor vrijspraak. “Het dossier bevat onvoldoende bewijs voor R.’s betrokkenheid in welke vorm dan ook”, concludeerden zij maandag in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol.

Deze conclusie trokken de raadslieden twee jaar geleden ook in hun pleidooi voor de rechtbank, maar die veroordeelde R. destijds tot een levenslange gevangenisstraf, evenals twee medeverdachten.

Op 4 maart eiste het Openbaar Ministerie in hoger beroep tegen R. en vijf medeverdachten levenslang. In totaal staan in Eris negentien verdachten terecht.

De 53-jarige Delano ‘Keylow’ R., voormalig voorman van de inmiddels verboden motorclub Caloh Wagoh, is volgens justitie de “onmiskenbare” leider van de veronderstelde moordbende. Hij nam opdrachten voor liquidaties aan van Ridouan Taghi en zette deze uit bij diverse moordcommando’s, meent het OM. Het proces Eris draait om vijf liquidaties, naast onder meer pogingen daartoe en voorbereidingen daarvoor. “Voor R. waren de liquidaties een verdienmodel”, betoogde het OM in de onderbouwing van de strafeis.

Taghi werd vorige maand veroordeeld tot levenslang in het al even grootscheepse liquidatieproces Marengo. Hij heeft hoger beroep aangetekend.

Het bewijs in Eris berust op een reeks verklaringen van kroongetuige Tony de G. en op een grote hoeveelheid chatberichten tussen de verdachten onderling. Volgens R.’s advocaten is de kroongetuige onbetrouwbaar gebleken.

De dodelijke slachtoffers in Eris zijn Justin Jap Tjong (31 januari 2017, Amsterdam), Farid Souhali (17 april 2017, Den Haag), Jair Wessels (7 juli 2017, Breukelen), Zeki Yumusak (25 juli 2017, Rotterdam) en Stefaan Bogaerts (21 september 2017, Spijkenisse).

Op 6 mei zal het OM reageren op het pleidooi van R.’s advocaten. Het hof zal naar verwachting pas in het najaar uitspraak doen in de zaak.