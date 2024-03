Advocaat Roethof accepteert schorsing niet en gaat in beroep

Strafrechtadvocaat Gerald Roethof gaat in beroep tegen de uitspraak van de Raad van Discipline, die hem een schorsing oplegt van zes weken voor het lekken van informatie in een lopend onderzoek. De bekende strafpleiter zegt de uitspraak niet te accepteren.

De zaak draait om een cliënt van Roethof die in de zomer van 2020 is aangehouden. De cliënt zat vast in beperking, wat betekent dat hij alleen met zijn advocaat contact mag hebben. Ook de advocaat mag dan geen informatie delen. Toch is er informatie naar buiten gekomen. Dit zou blijken uit ontsleutelde Encrochatberichten, waarin drie anonieme gebruikers spraken over het geldbedrag dat bij Roethofs cliënt in beslag was genomen.

“Het oordeel dat ik de beperkingen zou hebben geschonden klopt niet. Het oordeel is gebaseerd op incomplete, onjuiste en niet te controleren informatie”, reageert Roethof op de uitspraak van de raad. “Het gaat om informatie uit compleet anonieme bron. Bovendien is ten onrechte geen gewicht toegekend aan het feit dat die beperkingen pas meer dan een halve dag na de aanhouding werden opgelegd.”

De Raad van Discipline stelt dat op basis van Encrochatberichten in combinatie met zendmastgegevens “met voldoende zekerheid vast te stellen dat mr. Roethof de aan zijn cliënt opgelegde beperkingen heeft geschonden door met derden informatie over de strafzaak van zijn cliënt te delen”. De raad vindt dat Roethof het vertrouwen in de advocatuur ernstig heeft geschaad.

Roethof: “Het is voor mij een bijzondere gewaarwording om te constateren dat ‘bewijs’ dat in een strafzaak tot een vrijspraak zou leiden, in een tuchtzaak kennelijk voldoende is voor een gegrondverklaring van een klacht.”