Koepel: school mag leerkracht met langdurige covid langer betalen

Scholen kunnen een leerkracht die door langdurige coronaklachten niet kan werken, langer in dienst houden. Bij ziekte wordt het salaris twee jaar doorbetaald, en het is mogelijk om hier een derde jaar aan toe te voegen. De leraar heeft dan langer de tijd om te herstellen. De koepel van basisscholen, de PO-Raad, wijst daarop.

Volgens de organisatie moeten werkgever en werknemer samen naar het UWV stappen om loondoorbetaling aan te vragen. De leerkracht krijgt dan 70 procent van het salaris en bouwt verlof op. De werkgever moet helpen bij een terugkeer op de werkvloer.

De Algemene Onderwijsbond had eerder gepleit voor langere doorbetaling van het loon. Als een leerkracht na twee jaar ziekte zonder werk komt te zitten, wordt de kans kleiner dat hij of zij ooit nog terugkeert in het onderwijs. Die sector kampt al met een personeelstekort.

Mensen met langdurige coronaklachten, ook wel post-covid genoemd, hebben onder meer last van vermoeidheid, kortademigheid en concentratieproblemen. Ook werkt hun geheugen minder en kunnen ze gevoelig zijn voor licht en geluid. Hoeveel mensen in Nederland hiermee kampen, is niet bekend.