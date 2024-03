Meerdere provinciewebsites onbereikbaar, vermoedelijk ddos-aanval

De websites van de provincies Noord-Holland, Groningen en Noord-Brabant zijn maandag niet bereikbaar. Ook de site van Overijssel kampt met problemen.

Noord-Holland laat weten dat het vermoedelijk gaat om een ddos-aanval. De site wordt dan overspoeld met verkeer, waardoor die niet of moeilijk bereikbaar is. Wie erachter zit is onduidelijk. Groningen meldde dat de site platligt door een technische storing.

Het zou kunnen dat de aanvallen het werk zijn van pro-Russische hackers, die systematisch Europese overheidssites aanvallen als onderdeel van hybride oorlogsvoering. In Nederland werden eerder de sites van onder meer de rechtspraak, de Eerste Kamer, de Kamer van Koophandel, de Bank Nederlandse Gemeenten, OV-NL, Maastricht Aachen Airport en meerdere havens zo bestookt.

Bij een ddos-aanval wordt zoveel verkeer gestuurd naar een server dat die de toestroom niet aankan. Dat gaat meestal via gekaapte apparaten. De server bezwijkt onder de druk, waardoor de website onbereikbaar wordt. Zulke aanvallen zijn vrij eenvoudig uit te voeren, en online kunnen ze ook worden besteld, het vergt niet veel kennis.