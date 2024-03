Utrecht viert dat bovenste deel Domtoren weer te zien is

Met een concert op de beiaard van de Domtoren wordt maandag gevierd dat het bovenste gedeelte van de bekende Utrechtse kerktoren weer te zien is. Met het verwijderen van het laatste deel van de steiger in de top, is de bovenste 40 meter weer zichtbaar. De toren staat al sinds 2017 in de steigers voor de restauratie en het onderzoek dat hieraan voorafging.

Het bovenste gedeelte, de lantaarn, is het “meest gedetailleerde bouwwerk”, aldus de gemeente. Hier zitten bijvoorbeeld waterspuwers. “In de lantaarn zitten nog steeds stenen delen verwerkt die al sinds het begin in de Domtoren zitten, dus bijna zevenhonderd jaar. Dat is extra bijzonder omdat de lantaarn ook het deel is dat het meest te lijden heeft onder de weersinvloeden. Hierdoor was aan de lantaarn het moeilijkste restauratiewerk nodig.”

Het concert begint om 14.00 uur. De stadsbeiaardier zal Utrechtse liedjes zoals Als ik boven op de Dom sta spelen. De restauratie van de Domtoren gaat van boven naar beneden. De verwachting is dat het werk tegen het einde van de zomer is afgerond.