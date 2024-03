Speciaal platform over medicijnen voor aanstaande moeders

Drie van de vier aanstaande moeders gebruiken medicijnen, maar over de doseringen voor juist deze groep bestaan vaak veel vragen. In bijsluiters blijft het nogal eens bij de mededeling “niet gebruiken bij zwangerschap”. Het Radboudumc, Moeders van Morgen, Bijwerkingencentrum Lareb en Maastricht UMC+ willen daarom beschikbare info aanbieden op een speciaal platform.

Ze willen adviezen gaan delen die onder meer met behulp van computermodellen of placentaonderzoek tot stand zijn gekomen. Het platform is bedoeld voor zorgverleners die medicamenten voorschrijven en ook voor wie zelf in verwachting is. Het eerste geneesmiddel dat op het platform te vinden zal zijn, is het antidepressivum sertraline. Belangstellenden kunnen er over lezen op de website van Lareb, in de kennisbank over medicijngebruik bij zwangerschap.

“Naar verwachting komen er in de loop van 2024 en de jaren erna verschillende doseeradviezen voor veelgebruikte geneesmiddelen bij”, aldus de initiatiefnemers. Ze denken dat het hard nodig is en dat er nog een wereld te winnen is. “Veelal ontbreekt de kennis over veilige en effectieve medicijnbehandelingen tijdens de zwangerschap omdat zwangere vrouwen vaak worden uitgesloten van onderzoek naar geneesmiddelen”, zeggen ze.

“Bekend is echter dat het lichaam van een zwangere vrouw verandert, waardoor ze mogelijk een andere medicatiedosering nodig heeft. Een te hoge dosering geeft kans op bijwerkingen. Een te lage dosering maakt een behandeling misschien minder werkzaam. Bovendien is het niet altijd duidelijk hoeveel van een medicijn bij de baby terechtkomt.”