Tom Egbers voor de rechter om werk bij NOS te hervatten

In de rechtbank van Lelystad dient maandag een kort geding dat Tom Egbers heeft aangespannen tegen zijn werkgever de NOS. De Studio Sport-presentator is naar de rechter gestapt omdat hij zo snel mogelijk weer aan het werk wil, na een jaar thuiszitten na beschuldigingen van wangedrag.

Egbers legde in maart 2023 zijn werk tijdelijk neer na een Volkskrantartikel over grensoverschrijdend gedrag bij NOS Sport. De presentator werd daarin ook genoemd. Volgens Egbers is het sindsdien bij de anonieme meldingen gebleven en is geen concreet voorbeeld gegeven waar die over gingen, staat in de dagvaarding.

De presentator zegt dat hij had afgesproken met zijn werkgever dat hij weer aan de slag zou mogen als zijn naam niet werd genoemd in het rapport over grensoverschrijdend gedrag bij de publieke omroep, van de Commissie-Van Rijn. Omdat Egbers nog steeds niet aan het werk is, spande hij een kort geding aan. De presentator wil dat de NOS meewerkt aan rehabilitatie en eist dat de omroep zich niet negatief over hem uitlaat.

De NOS liet eerder weten dat er altijd gesprekken zijn geweest met Egbers over de werkzaamheden die de omroep kon aanbieden en over de bijbehorende voorwaarden.