Amsterdamse woningcorporaties en Vattenfall geen deal warmtenet

Amsterdamse woningcorporaties en Vattenfall en Westpoort Warmte hebben nog geen akkoord bereikt over de hoge kosten van de aansluitingen op warmtenetten. Dat melden wethouder Zita Pels (Energietransitie) en wethouder Rutger Groot Wassink (waarnemend wethouder Energietransitie) dinsdag in een raadsbrief. Energieleverancier Vattenfall heeft de vaste kosten voor stadswarmte begin dit jaar verhoogd met ruim 30 procent tot zo’n 800 euro per jaar, waarmee de kosten te hoog worden volgens de corporaties. De gemeente voerde gesprekken met de partijen om tot een oplossing te komen.

Corporaties kondigden op 15 maart aan geen woningen meer op warmtenetten aan te sluiten. De gemeente ging daarop met de partijen in gesprek. “In zeer intensieve gesprekken leken de drie partijen er de afgelopen dagen toch uit te komen. Helaas heeft Vattenfall zich echter uit het oorspronkelijke bod teruggetrokken.”

Aanleiding was onder meer de spoedwet waarmee demissionair minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) de kosten voor stadswarmte wil inperken. “Dat is enerzijds goed nieuws voor de rekening van klanten, maar anderzijds houdt de minister geen rekening met de echte kosten van warmtebedrijven”, zegt Vattenfall. “Hierdoor kan Vattenfall waarschijnlijk niet meer de daadwerkelijke kosten voor stadswarmte volledig in rekening brengen.”

De Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) vindt het ontbreken van een overkoepelende oplossing vooral vervelend voor de huurders, schrijft de belangenvereniging, “die hierdoor langer in onzekerheid zitten”.

De gemeente heeft zich “bereid getoond om vergaande financiële toezeggingen te doen, zodat de rekening van de energietransitie niet wordt neergelegd bij huurders met de laagste inkomens”, schrijven Pels en Groot Wassink. Hiermee zou voor de komende tien jaar zekerheid worden geboden aan huurders over het warmtetarief en zou de transitie naar duurzame vormen van energie kunnen worden voortgezet, aldus de wethouders.

Pels spreekt in een aanvullende reactie van een “teleurstellend eindresultaat”. “De gemeente gaat daarom zo snel mogelijk alternatieve opties uitwerken waarmee we bewoners alsnog voor dit jaar kunnen compenseren en blijven verder bij het Rijk benadrukken dat er zo snel mogelijk een financiële oplossing moet komen voor dit jaar en de lange termijn.”

De gemeente, woningcorporaties en Vattenfall en Westpoort Warmte zijn verenigd in Warm Amsterdam. Warm Amsterdam heeft als doel om uiteindelijk 10.000 woningen aan te sluiten op het bestaande warmtenetwerk in 2027 en daarmee aardgasvrij te maken.