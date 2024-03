Vorig jaar drukker op Nederlandse snelwegen dan jaar eerder

Het was in 2023 drukker op de Nederlandse snelwegen dan een jaar eerder. Dat meldt Rijkswaterstaat dinsdag in een rapport. Het aantal afgelegde kilometers steeg vorig jaar met 2,9 procent naar bijna 70 miljard kilometer. Ook stonden mensen langer in de file.

De belangrijkste oorzaken voor files waren spitsdrukte (77,8 procent) en ongevallen (11,4 procent). Werkzaamheden zorgden voor 5,5 procent van de files.

Nederlanders stonden vaker dan een jaar eerder in files die zijn veroorzaakt door werkzaamheden. De filezwaarte (de lengte van de file maal de duur) door onderhoud steeg van ruim 443.000 kilometerminuten in 2022 naar meer dan 834.000 vorig jaar.

De meeste files stonden op de A16 van Breda naar Rotterdam. De A27 van Gorinchem naar Breda en van Breda naar Gorinchem en de A10 tussen Amsterdam Oud-Zuid en Amsterdam Rivierenbuurt kwamen binnen in de top 10.