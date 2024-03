Ontspoorde boeren verspelen sympathie Adema

De ontevreden boeren die opnieuw gewelddadig actie hebben gevoerd in Brussel verspelen de sympathie van landbouwminister Piet Adema. Ze kunnen verdere tegemoetkomingen vergeten en zelfs “minder krijgen als ze zo doorgaan”, zegt Adema na overleg met zijn EU-collega’s.

“Dit kan gewoon niet”, zegt Adema over de rellen waarbij agenten en brandweerlieden gewond zijn geraakt. “Deze boeren verliezen ook mijn sympathie. Ik roep ze nogmaals op: stop hiermee, want je verliest de sympathie en het draagvlak in de samenleving.”

De actievoerende boeren zagen eerdere protesten beloond met concessies, maar vergissen zich volgens Adema als ze met geweld nog meer denken af te dwingen. “Op deze manier krijgen ze het niet. Op deze manier kunnen ze minder krijgen, als ze zo doorgaan”, dreigt hij.

Honderden vooral Belgische boeren probeerden dinsdag door politieversperringen heen te breken rond het gebouw waar de landbouwministers vergaderden. Ze stichtten brandjes en bekogelden de politie met vuurwerk, eieren en mest.