Protest bij gesprek met NAVO-baas op universiteit Amsterdam

Demonstranten hebben dinsdag actiegevoerd tijdens een discussie met de hoogste militair van de NAVO, de Nederlandse luitenant-admiraal Rob Bauer, op de Universiteit van Amsterdam. “Er is aan de demonstranten gevraagd of ze wilden stoppen, maar daar werd niet naar geluisterd. De bijeenkomst is toen stilgelegd en afgebroken”, laat de universiteit weten.

De bijeenkomst was georganiseerd door een groep studenten onder de naam Room for Discussion. Een woordvoerder daarvan zegt: “Ongeveer vijf minuten na het begin van het gesprek begonnen enkele tientallen mensen leuzen tegen de NAVO te roepen. Ook toonden ze een spandoek. Ze deelden pamfletten uit waarin ze ingingen op het militaire verleden van Bauer en op de rol van de NAVO in Oekraïne en Palestina.” De demonstranten zouden studenten van de universiteit zijn.

Het interview met Bauer is later in een kamer zonder publiek afgerond. De beelden daarvan verschijnen later op YouTube.