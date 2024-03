Geen treinverkeer van en naar Amsterdam-Zuid door plofkraak

Door een plofkraak in Amsterdam-Zuid is er op last van de politie geen treinverkeer van en naar het treinstation mogelijk, meldt de NS. Op dit moment is de prognose dat de overlast duurt tot zeker 06.30 uur.

Tussen Amsterdam Bijlmer en Schiphol rijden wel treinen, maar ze mogen niet stoppen in Amsterdam-Zuid, zegt een woordvoerder van de NS.

Rond 04.10 uur was in het station een plofkraak, laat een politiewoordvoerder weten. Waar die precies plaatsvond, kon de woordvoerder niet zeggen. Gewonden vielen er niet. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie en de forensische opsporing van de politie zijn ter plaatse.

Dinsdagochtend was er ook een wisselstoring bij Schiphol. Die is inmiddels verholpen, meldt de woordvoerder, maar het kan even duren voordat alle treinen weer volgens de dienstregeling rijden. Reizigers worden daarom geadviseerd de reisplanner voor vertrek te raadplegen.