Rutte begint bezoek China bij Nederlandse ondernemers

Premier Mark Rutte en minister Geoffrey van Leeuwen (Buitenlandse Handel) beginnen de eerste dag van hun bezoek aan China dinsdag met een gesprek en een diner met vertegenwoordigers van het Nederlandse bedrijfsleven.

Centraal staat het handels- en investeringsklimaat. In China zijn meer dan 860 Nederlandse bedrijven actief. Nederland is binnen de EU een grote speler in China. Het totale handelsvolume tussen beide landen bedroeg vorig jaar 96,4 miljard euro.

Voor de handel met China is corona een kantelpunt geweest. Toen is duidelijk geworden hoe afhankelijk Nederland op sommige vlakken was van China. Sindsdien wordt er ook anders gekeken naar zaken doen met China. Die afhankelijkheid moet minder worden, vindt het kabinet.

Daarbij speelt ook mee dat China volgens het Westen het spel niet eerlijk speelt. Staatsbedrijven profiteren van subsidies en kunnen zo makkelijker concurreren. De Chinese markt kent bovendien nog veel sectoren die gesloten zijn voor westerse bedrijven.

ASML zal voor de Chinezen een belangrijk gespreksonderwerp zijn. De chipmachinefabrikant mag niet meer alle machines aan China leveren. De VS willen nu ook dat ASML met het onderhoud van bepaalde machines stopt. Als dat gebeurt, kunnen deze dure machines al snel niet meer draaien.

Voor het bedrijfsleven is het een lastige tijd in China. De economie draait niet lekker. Het land kampt met een crisis in de vastgoedsector en overcapaciteit in de industrie. Maatregelen van de Chinese overheid zoals anti-spionagewetgeving maken het voor ondernemers niet makkelijker om zaken te doen.

De Chinese regering probeert intussen meer westerse investeringen aan te trekken. Beijing hoopt dit jaar nog een groeicijfer te laten zien van rond de 5 procent. Maar dat wordt door kenners gezien als ambitieus. De invoer en uitvoer van China groeide de eerste twee maanden van dit jaar wel meer dan verwacht.

Op de tweede dag van het bezoek gaan Rutte en Van Leeuwen langs bij president en partijleider Xi Jinping en premier Li Qiang. Van Leeuwen heeft dan ook een gesprek met de Chinese minister van Handel, Wang Wentao.