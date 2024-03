GroenLinks-PvdA vragen leden naar toekomst, fusie op tafel

De besturen van GroenLinks en PvdA willen de onderlinge samenwerking nog verder versterken. Dat schrijven ze in een motie die ze indienen op het gezamenlijke congres van de partijen op 20 april. De twee besturen stellen onder meer voor om mogelijke vormen van samenwerking te verkennen, zoals een blijvende alliantie, een nieuwe partij of een fusie.

Daarnaast willen de besturen het “links-progressieve verhaal” van GroenLinks en PvdA verder uitwerken, lokale samenwerking ondersteunen in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen en de organisatorische samenwerking versterken. De achterbannen moeten daarover kunnen meedenken, staat in de motie: een besluit over de samenwerking moet in de tweede helft van 2026 opnieuw aan de leden worden voorgelegd. Als er vervroegde Tweede Kamerverkiezingen zijn, moeten de leden ook kunnen beslissen “in welke gezamenlijke vorm we daaraan deelnemen”.

“De opkomst van extreemrechts vraagt om een krachtig links-progressief alternatief”, vinden de besturen. Ze wijzen op eerdere voorstellen voor meer samenwerking, die in beide partijen brede steun kregen.

Weerstand tegen de steeds verdere samensmelting van GroenLinks en PvdA is er ook, onder meer van de Leidse wethouder Ashley North. Dit voorjaar stond hij op het punt een kort geding tegen het bestuur aan te spannen over samenwerking in de Europese verkiezingen, maar daar zag hij vanaf na afspraken met de partijtop. Het GroenLinks-bestuur beloofde onder meer kritische geluiden over samenwerking met de PvdA genoeg ruimte te geven.