Centrum voor hyperloops in Veendam klaar voor eerste tests

Het testcentrum voor hyperloops in Veendam is klaar voor gebruik. Over enkele weken maakt het eerste voertuig een testrit in de baan van 420 meter die bestaat uit voorgefabriceerde stalen buizen. De werkzaamheden verliepen voorspoedig sinds de eerste buis in september werd geplaatst op het terrein van Husa logistics aan de rand van de Groningse plaats.

De testbaan van het European Hyperloop Center (EHC) kostte ongeveer 7,5 miljoen euro, met iets meer privaat dan publiek geld. Het bedrijf Hardt Hyperloop uit Delft heeft de zwevende capsule en de bijbehorende technologie ontwikkeld die volgende maand voor het eerst wordt getest. Het is de bedoeling dat het voertuig bijna 100 kilometer hard gaat in de luchtdichte buis van circa 2,5 meter breed.

De testen zijn voorlopig alleen bedoeld om technieken op de proef te stellen. Voor het vervoeren van mensen is nog geen vergunning afgegeven, zegt EHC-directeur Sascha Lamme. Het Hyperloop Center wil die het liefst verkrijgen bij de Europese Commissie in Brussel, zodat de ‘buizenpost voor mensen’ op termijn door heel Europa kan opereren volgens dezelfde regels.

Het idee is om vrijwel zonder luchtweerstand in een elektromagnetisch voertuig door de buizen te suizen. “Deze infrastructuur stelt ons in staat de essentiële technologieën te bewijzen”, zegt Marinus van der Meijs, medeoprichter en directeur technology and engineering bij Hardt Hyperloop.

Uiteindelijk zouden capsules van ruim 25 meter met 30 tot 100 mensen door uitgestrekte buizenstelsels kunnen zoeven, met een snelheid van 700 kilometer per uur. “De snelheid van een vliegtuig met het gemak van een metro”, zegt industrieel ontwerper Yorick Meijdam bij Hardt Hyperloop. Als de stroom duurzaam wordt opgewekt, is het een groen vervoermiddel. De infrastructuur is naar verwachting goedkoper in het landschap te passen dan hogesnelheidslijnen.

Ook andere partijen kunnen gebruikmaken van de “meest geavanceerde hyperlooptestfaciliteit” ter wereld. Die bevat een volledige baanwissel die volgens de initiatiefnemers nog nergens anders is gebouwd. Bijvoorbeeld een Spaans bedrijf gaat deelsystemen testen.

“Dit is een cruciaal moment in de ontwikkeling van de hyperloop”, zegt EHC-directeur Lamme. “Het is geweldig dat deze testfaciliteit in de provincie Groningen tot leven is gekomen met behulp van al onze partners.” De baan in Veendam blijft zeker vijf jaar in gebruik. “Dan zien we wel verder.” Hij verwacht dat er tegen 2050 een netwerk van 10.000 kilometer aan hyperloops is aangelegd in Europa.