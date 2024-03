Informateurs: partijen hebben oog voor uitvoerbaarheid plannen

Alle vier de partijen aan de formatietafel hebben genoeg aandacht voor de uitvoerbaarheid van de plannen die zij in een eventueel nieuw kabinet willen invoeren. Dat zeggen informateurs Richard van Zwol en Elbert Dijkgraaf na een gesprek met uitvoeringsorganisaties en inspecties. “De intentie is prima. Iedereen wil het goede op dit punt”, aldus Van Zwol.

De informateur van CDA-huize benadrukt dat de verkiezingen ook over betrouwbaar bestuur gaan. Maar hij erkent ook dat de “de praktijk altijd weerbarstiger” is. Tijdens de formatie zijn de informateurs hoe dan ook van plan om het perspectief van de uitvoerders “vrij continu te betrekken”.

De uitvoeringsorganisaties, vaak de loketten waar burgers in contact komen met de overheid, hebben zelf aangegeven “dat niet alles tegelijk kan, maar dat er heel veel ook wel kan”, zegt Nathalie van Berkel, voorzitter van het netwerk Publieke Dienstverleners. Als uitvoerders eerder in het wetgevingsproces worden betrokken en om hun mening worden gevraagd, is de kans van slagen veel groter, benadrukken de instanties.