Adema trekt ophokplicht in groot deel Nederland in

De ophokplicht voor pluimvee geldt per direct niet meer in heel Nederland, behalve de Gelderse Vallei en de Limburgse Peel. Dat heeft demissionair landbouwminister Piet Adema dinsdag besloten. Vogels afschermen voor wilde vogels is ook niet meer verplicht, behalve voor mensen die in een van die twee regio’s meer dan 250 fazanten, loopvogels of sierwatervogels houden.

De dieren moesten sinds november vorig jaar binnen blijven vanwege het risico dat ze vogelgriep zouden krijgen en de ziekte verder zouden verspreiden. Dat risico is kleiner geworden, schreven deskundigen eerder deze maand in een advies. De kans dat op een bedrijf mét ophokplicht een uitbraak plaatsvindt, schatten zij in als “laag”, zónder ophokplicht is de kans “laag-medium”. Die schattingen zijn wel erg onzeker, zeggen ze daarbij.

Vorige zomer trok Adema de ophokplicht in dezelfde regio’s in terwijl het besmettingsrisico hoger was, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. “Alles afwegende” vindt hij dus dat het nu ook weer kan.

De Gelderse Vallei en de Limburgse Peel zijn uitgezonderd omdat daar juist veel pluimvee zit, schrijft Adema. Welk deel van alle pluimvee precies in die regio’s zit, konden woordvoerders van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland niet direct zeggen.

Voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek wijzen uit dat ongeveer een derde van de kippen in Gelderland en Limburg wordt gehouden. Vorig jaar waren er 93 miljoen kippen in Nederland, vooral leghennen en vleeskuikens.