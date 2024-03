OM vervolgt ex-commissielid om lekken geheime informatie Chemours

Het Openbaar Ministerie (OM) in Rotterdam vervolgt een voormalig commissielid van de gemeente Dordrecht voor het lekken van geheime informatie over een schikkingsvoorstel in de zaak rond chemiebedrijf Chemours. Ruben Schilt zou de geheimhoudingsplicht hebben geschonden door de notulen van een besloten raadsvergadering over het schikkingsvoorstel door te sturen.

De informatie uit het dossier kwam terecht bij de redactie van Zembla en kwam in een uitzending van het onderzoeksprogramma terecht. Burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht deed in september vorig jaar aangifte. Schilt werd uit zijn functie als commissielid gezet.

Zembla meldde op basis van de gelekte notulen dat Chemours een schikkingsvoorstel van enkele miljoenen euro’s heeft gedaan aan Dordrecht, Molenlanden, Papendrecht en Sliedrecht. De vier Zuid-Hollandse gemeenten stellen Chemours in een rechtszaak aansprakelijk voor de vervuiling van de bodem en het water in de omgeving van de fabriek.

Het is nog niet bekend wanneer de zaak rond het lekken van het schikkingsvoorstel voor de rechter komt.