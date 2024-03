Optreden Lenny Kuhr in Monster vrijdagavond gaat door

Het concert van Lenny Kuhr in Monster op Goede Vrijdag gaat gewoon door. Dat laat de eigenaresse van Theater De Cultuurschuur, waar het optreden plaatsvindt, dinsdag weten. Maandag zei het theater “in de loop van de week” te besluiten of het concert kon doorgaan.

Een concert van Kuhr in Waalwijk werd zondag verstoord door pro-Palestijnse activisten. Volgens actiegroep Palestine Action NL verstoorden de activisten het concert om eerdere uitspraken van de zangeres over de oorlog in Gaza. Kuhr is joods en twee van haar kleinkinderen dienen in het Israëlische leger.

Volgens de eigenaresse van het theater wil Kuhr zelf graag optreden vrijdag. Het theater zegt zich weinig zorgen te maken, omdat het om een kleinschalig concert gaat. “Er zijn maar vijftig plekken en die zijn allemaal gevuld”, zei de eigenaresse van het theater eerder. Wel worden maatregelen genomen, zoals extra controles. “We zijn wel voorzichtig”, zegt ze.

Kuhr geeft dinsdag ook een concert in Stadskanaal. Om te voorkomen dat activisten een kaartje kochten werd de kaartverkoop maandag stilgelegd. In samenspraak met de politie en de gemeente Stadskanaal wordt extra beveiliging ingezet.