Utrecht schrapt voor dit jaar ceremoniële activiteiten corps

Het in opspraak geraakte Utrechts Studenten Corps (USC) mag dit jaar geen ceremoniële activiteiten bij de gemeente Utrecht meer uitvoeren. Burgemeester Sharon Dijksma heeft dat het aan corps meegedeeld.

Dijksma sprak woensdag met het bestuur van het USC over de zogeheten bangalijst van eerstejaarsstudentes die leden van het corps hadden opgesteld en waarvan een powerpointpresentatie was gemaakt. Volgens de burgemeester was het een stevig, maar constructief gesprek.

“In dit gesprek heb ik nogmaals herhaald dat de presentatie die door leden van het USC is gemaakt, alle perken te buiten gaat en niet zonder consequenties kan blijven. Ik heb daarom aangekondigd dat de gezamenlijke ceremoniële activiteiten tussen het USC en de gemeente dit jaar niet doorgaan”, aldus Dijksma.

Daardoor mag het USC dit jaar geen deel uitmaken van de erewacht bij de aubade op Koningsdag en bij de herdenking van de bevrijding van de stad op 7 mei. “Ook komt er geen ontvangst bij het Koningsdagfestival op het Janskerkhof. Het USC heeft toegezegd ons op de hoogte te houden van hun vervolgstappen”, zegt Dijksma.

De Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht hebben als sanctie al de subsidie aan het USC voorlopig stopgezet. Het USC-bestuur liet eerder weten dat de betrokken leden voor onbepaalde tijd zijn geschorst, maar was daarna niet meer bereikbaar voor commentaar. Het Openbaar Ministerie is ook een onderzoek gestart.