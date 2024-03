Gräper wil elk halfjaar rapportage over veilige werkvloer NPO

Het Commissariaat voor de Media (CvdM) moet elk halfjaar een rapportage uitbrengen over de sociale veiligheid bij de Nederlandse Publieke Omroep (NPO), schrijft demissionair staatssecretaris Fleur Gräper (Media) aan de Tweede Kamer. De NPO heeft woensdagmiddag een plan gepubliceerd, na een stevig rapport naar aanleiding van misstanden bij NOS Sport en de voormalige talkshow DWDD. De mediatoezichthouder moet in de gaten houden hoe dit plan wordt uitgevoerd.

De bewindsvrouw benadrukt dat het in de eerste plaats de taak van de omroepen en de NPO is om toezicht te houden op gedrag en cultuur. Ze zal de raden van toezicht van de omroepen hierop aanspreken. In het najaar wordt de eerste rapportage verwacht.

In het plan van de NPO staat onder meer dat presentatoren beter moeten worden begeleid en dat nieuwe omroepbazen niet langer dan tien jaar mogen aanblijven. Daarnaast moeten leidinggevenden een cursus volgen om ongewenst gedrag te voorkomen. Slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag kunnen binnenkort terecht bij een speciale commissie, als ze hun klacht niet bij hun werkgever kunnen of willen neerleggen. Ook komt er een gemeenschappelijke gedragscode en klachtenregeling.

“Organisaties die gefinancierd worden uit gemeenschapsgeld en die een essentiële functie binnen de samenleving hebben horen het goede voorbeeld te geven”, zegt Gräper. “Daarom is het heel belangrijk dat de publieke omroep voortvarend aan de slag gaat met een cultuuromslag.”