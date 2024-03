Protest bij De Balie tegen vertoning Israëlische films

Tegenover De Balie in Amsterdam protesteren woensdagavond zo’n dertig mensen tegen de vertoning van Israëlische films in het cultureel centrum. In De Balie zijn deze week drie films van Israëlische makers te zien in het kader van het Seret Film Festival.

De demonstranten hebben spandoeken bij zich met teksten als ‘De Balie whitewashing war crimes’ en ‘Dit culturele evenement wordt gesponsord door Israëlische apartheid’. Ze vinden dat het filmfestival en De Balie geboycot moeten worden en roepen ‘Balie, schande, bloed aan je handen!’ Ook de leus ‘From the river to the sea, Palestine will be free’ komt voorbij, hoort een verslaggever van het ANP.

Voor de deur van het pand staan meerdere beveiligers en politieagenten. Afgelopen zondag werd een optreden van zangeres Lenny Kuhr in Waalwijk verstoord door pro-Palestijnse activisten.