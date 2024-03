Informateurs dringen soms aan: laten we nu keihard onderhandelen

Het is wel de bedoeling dat het af en toe schuurt aan de formatietafel, vinden informateurs Elbert Dijkgraaf en Richard van Zwol. Zij dringen er dan ook af en toe op aan dat de partijleiders en andere onderhandelaars van PVV, VVD, NSC en BBB hun ongezouten mening geven over elkaar. “Dan stellen we soms heel expliciet de vraag: laten we nu eens even keihard onderhandelen. Geef nou eens even heel scherp aan wat je hebt gehoord van de ander wat je helemaal niks vindt”, aldus Dijkgraaf

Hij ziet “enige opbouw” in hoe stevig er wordt onderhandeld. En dat stimuleert het informateursduo ook, zegt Dijkgraaf zelf. “Want het is geen liefdadigheidsclub.” Hij is “blij als het er scherp aan toe gaat”. De partijen zitten immers niet aan tafel om alleen maar vrienden van elkaar te zijn. “Je moet echt goed van elkaar weten wat je wel en niet wil.”

Hij geeft aan dat de partijen steeds kort maar krachtig overleggen over bepaalde onderwerpen. De onderhandeling over infrastructuur op woensdagochtend duurde bijvoorbeeld maar een uurtje. Het overleg over ‘goed bestuur’ duurde wat langer.