Het Openbaar Ministerie gaat niet in cassatie tegen de uitspraak van het hof in de Mallorcazaak. Het hof in Leeuwarden sprak 14 maart hoofdverdachte Sanil. B (22) en twee medeverdachten uit Hilversum vrij van doodslag op de 27-jarige Carlo Heuvelman uit Waddinxveen.

Volgens het OM heeft cassatie geen zin omdat in zo’n procedure de Hoge Raad controleert of het gerechtshof het recht en de wet juist heeft toegepast, maar de inhoud of bewijzen van de strafzaak worden niet opnieuw bekeken.