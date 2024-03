Ministers noemen geen namen politici over Russische inmenging

De demissionaire ministers Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken) en Kajsa Ollongren (Defensie) willen geen namen delen van politici die mogelijk geld hebben gekregen van Rusland. Ze bleven desgevraagd op de vlakte en zeiden dat dit bij de geheime diensten AIVD en MIVD ligt. Ze wilden ook niet zeggen of er namen van Nederlandse politici bekend zijn.

“Er is sprake van een heel offensief Rusland, dat inderdaad ook Nederlandse politici probeert te beïnvloeden”, zei De Jonge voor aanvang van de ministerrraad. De geheime dienst AIVD waarschuwt hier ook al langer voor, benadrukt de minister. Hij noemt het “natuurlijk gewoon een ondermijning van de democratische rechtsorde.”

De Tweede Kamer wil in debat over het onderwerp. PVV-leider Geert Wilders zei dat hij “man en paard”, kortom de namen van de politici die mogelijk geld ontvingen uit Rusland, wil weten. De Jonge bereidt een brief voor in aanloop naar het debat. Wat hij daarin gaat delen blijft onduidelijk. “We delen publiek wat we publiek kunnen delen.”

Ollongren noemde het belangrijk dat Nederland “niet naïef” is. “Het kan alle democratische landen overkomen, dus ook Nederland.” Minister Hanke Bruins Slot (Buitenlandse Zaken) vindt Russische beïnvloeding “zeer verwerpelijk”.