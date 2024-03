Aantal asielzoekers Ter Apel opnieuw boven 2000

Opnieuw hebben te veel asielzoekers de nacht doorgebracht in het aanmeldcentrum in Ter Apel. In totaal sliepen er 2153 mensen, fors meer dan de maximaal 2000 die zijn toegestaan, maar minder dan in de voorgaande nacht. Toen sliepen er 2239 mensen.

Dat was het hoogste aantal sinds 23 februari, toen een rechtelijke uitspraak van kracht werd dat niet meer dan 2000 asielzoekers in het aanmeldcentrum mogen overnachten. Voor elke overschrijding van dat aantal moet het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) een dwangsom van 15.000 euro betalen aan de gemeente Westerwolde, waaronder Ter Apel valt. Het is de 24e keer dat het maximum sindsdien is overschreden, waarmee de teller inmiddels op 360.000 euro staat. Dit bedrag kan oplopen tot maximaal 1,5 miljoen euro.

In de nachtopvang in 2e Exloërmond verbleven 196 mensen. Deze opvang, waar voor tweehonderd mensen plek is, sluit dinsdag.