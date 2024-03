De vier werknemers van café Petticoat die zaterdagmorgen werden gegijzeld, worden apart opgevangen op een onbekende locatie in Ede. Hun ouders of andere familieleden zijn daar ook, aldus een woordvoerder van de gemeente Ede.

Slachtofferhulp is ingeschakeld en bekeken wordt of er ook andere medische hulp nodig is. De vier nog jonge mensen zijn volgens burgemeester René Verhulst van Ede “nog helemaal van de kaart” en heel emotioneel.

Fysiek is iedereen ongedeerd gebleven.