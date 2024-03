Gebiedsverbod voor Vlaardingse loodgieter na explosie met gewonden

De loodgieter uit Vlaardingen die de afgelopen maanden herhaaldelijk doelwit is geweest van aanslagen met explosieven heeft een gebiedsverbod gekregen voor een deel van de Zuid-Hollandse gemeente. Burgemeester Bert Wijbenga heeft dit besloten na de jongste explosie, in de nacht van vrijdag op zaterdag bij een garagebox van de loodgieter aan de Willem Beukelszoonstraat. Door die ontploffing brandde een aangrenzende woning uit en raakten drie mensen gewond.

Het gebiedsgebod geldt voor een deel van de Oostwijk en voor de woonwijk Park Hooglede, waar de loodgieter aan de Gretha Hofstralaan een huis heeft. Die woning werd vorige week opnieuw door Wijbenga gesloten, nadat er een explosie was geweest. De burgemeester sloot de woning al twee keer eerder. Ook sloot hij bedrijfspanden van de loodgieter in de Oostwijk. Uit veiligheid voor de inwoners van de wijken is nu tot een gebiedsverbod besloten.

Wijbenga bezocht zaterdag de plek van de explosie en de brand en sprak met buurtbewoners. Hij vindt het “verschrikkelijk” dat er nu gewonden zijn gevallen. “Een gezin is zijn huis kwijt en al zijn bezittingen. We doen er alles aan om achter de opdrachtgever van deze aanslagen te komen”, zegt de burgemeester. Om die te achterhalen, wordt overwogen tipgeld uit te loven. De politie surveilleert strenger in het gebied en heeft cameratoezicht ingesteld.

Na de explosie vorige week bij de woning aan de Gretha Hofstralaan zijn twee personen aangehouden die ervan worden verdacht, betrokken te zijn geweest bij de uitvoering van de aanslag: een 16-jarige jongen uit Hellevoetsluis en een 23-jarige man uit Rotterdam. In februari werd een 19-jarige man uit Strijen aangehouden in de buurt van de Gretha Hofstralaan. Hij had een explosief bij zich. Een 27-jarige Rotterdammer stond vorige week terecht voor betrokkenheid bij een explosie in december bij dezelfde woning. Het Openbaar Ministerie heeft een celstraf van dertig maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk, geëist.