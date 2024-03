Café Petticoat in Ede voorlopig dicht na ‘afschuwelijke film’

Het Edese café Petticoat, waar een 28-jarige man zaterdag vier werknemers urenlang gijzelde, blijft tot zeker na Pasen gesloten. “Wij zijn als Team Petticoat in een afschuwelijke film beland”, meldt het café in een verklaring op Instagram. “Aankomende dagen hebben wij nodig voor verwerking.”

In de verklaring zegt het cafépersoneel “ontzettend geraakt” te zijn door de steun en het medeleven van horecaondernemers en winkeliers in de buurt. Ook worden de hulpdiensten bedankt voor hun “inzet, begeleiding en nazorg”.

De vier jonge werknemers van het café zijn na hun vrijlating opgevangen op een onbekende locatie in Ede, waar ook hun ouders of andere familieleden waren. Burgemeester René Verhulst van Ede zei dat de vier “helemaal van de kaart” waren en zeer emotioneel. Slachtofferhulp Nederland staat hen bij. Fysiek zijn ze ongedeerd.

De eerste melding over de gijzeling in café Petticoat kwam zaterdagmorgen rond 05.15 uur binnen. Rond 11.30 uur werden drie gegijzelden vrijgelaten. Ongeveer een uur later kwam ook de laatste werknemer naar buiten. Kort daarna kon de politie de 28-jarige verdachte aanhouden.

Na Pasen maakt het café in het centrum van Ede bekend wanneer het weer opengaat.