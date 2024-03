Geen terroristisch motief Ede, aantal gijzelnemers onbekend

Bij de gijzeling in Ede is geen sprake van een terroristisch motief, meldt de politie Oost-Nederland. Er worden meerdere mensen vastgehouden in een café in het centrum van de stad. Om hoeveel gijzelnemers het gaat, kan een woordvoerder van de politie niet zeggen.

Een ANP-fotograaf in Ede meldt dat zowel de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD), Dienst Speciale Interventies (DSI) als de Mobiele Eenheid (ME) aanwezig zijn. Volgens de fotograaf is een “gigantisch gedeelte” van het centrum afgezet.