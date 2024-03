40-jarige man aangehouden om incident met rabbijn in Utrecht

De politie heeft zondagmiddag een 40-jarige man uit Utrecht aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een incident afgelopen vrijdag bij winkelcentrum Overvecht in de domstad. Daar werd een rabbijn naar eigen zeggen aangevallen, waarna hij aangifte deed.

De verdachte heeft zich zondag zelf bij de politie gemeld. De politie onderzoekt zijn betrokkenheid.

De 66-jarige rabbijn Aryeh Leib Heintz heeft verklaard dat tegen hem vrijdagmiddag rond 15.00 uur iets discriminerends werd gezegd en dat hij kort daarop een klap kreeg van diegene. Daarop deed hij aangifte. Uit het onderzoek kwam al de vermoedelijke identiteit van de verdachte naar voren, aldus de politie. Afgelopen vrijdag zei de politie al dat er camerabeelden veilig waren gesteld van het incident.

Meerderen spraken vrijdag hun afschuw uit over het incident, zoals burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht en demissionair minister Dilan Yesilgöz van Justitie en Veiligheid.

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) zei vrijdag dat het inmiddels bijna “dagelijkse kost” is “dat Joden slachtoffer worden van fysiek of verbaal geweld”. Volgens de organisatie wordt in Amstelveen een vrouw wier dochter in het Israëlische leger dient al wekenlang lastiggevallen bij haar huis.

Afgelopen zondag werd een concert van zangeres Lenny Kuhr verstoord door pro-Palestijnse activisten. Ze maakten de zangeres uit voor moordenaar en terrorist en benoemden dat haar kinderen en kleinkinderen in Israël wonen.

Eerder deze week spraken de voorzitters van bijna alle Tweede Kamerfracties in een verklaring hun afschuw uit over de terugkeer van Jodenhaat “op plekken waar iedereen vrij en veilig moet kunnen samenkomen”.