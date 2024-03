Metrostation Rokin Amsterdam ontruimd

Het metrostation Rokin in de Amsterdamse binnenstad is zondag aan het einde van de middag ontruimd om een “verdachte situatie”. Wat er aan de hand is, is nog onduidelijk. Het Team Explosieven Veiligheid (TEV) is ter plaatse om onderzoek te doen.

Via Burgernet is een signalement verspreid van een man die vermoedelijk te maken heeft met de verdachte situatie, bevestigt een woordvoerder van de politie. Mensen die hem zien, krijgen het advies om de man niet zelf te benaderen, maar 112 te bellen.

Volgens NH Nieuws hangt er een politiehelikopter in de lucht. Ook is de omgeving van de metrohalte afgezet met politielinten. Het station op het Rokin is onderdeel van de Noord-Zuidlijn. De Amsterdamse vervoerder GVB meldt dat metro 52, die op dat traject rijdt, vooralsnog alleen rijdt tussen station Noord en het Centraal Station. Ook het tramverkeer is ontregeld. Trams stoppen niet op de haltes Rokin, Dam en Centraal Station.

Door het paasweekend is het extra druk in de Amsterdamse binnenstad. NH Nieuws meldde vrijdag nog dat met het oog op de verwachte drukte speciale verkeersmaatregelen zijn getroffen, die opstoppingen op de Dam en het Rokin zo veel mogelijk moeten beperken.