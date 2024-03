Pijlers van 3 miljoen kilo per stuk succesvol gehesen in IJmuiden

De twee pijlers die allebei zo’n drie miljoen kilo wegen, zijn succesvol op hun plek gehesen in het Binnenspuikanaal in IJmuiden, meldt een woordvoerder van Rijkswaterstaat (RWS). De pijlers maken deel uit van de Zoutdam, die zout water moet afvoeren naar de Noordzee om verdere verzilting van het Noordzeekanaal door het gebruik van Zeesluis IJmuiden te voorkomen.

De hijsoperatie begon zaterdagochtend vroeg en was zondag aan het einde van de ochtend afgerond toen de tweede pijler was geplaatst. De eerste pijler stond zaterdagavond op zijn plek. Er is de hele nacht doorgewerkt, in totaal werkten ruim honderd mensen mee aan de operatie. Verwacht werd dat het hijsen van één pijler twintig uur zou duren, maar de werklieden waren binnen dertig uur in totaal klaar.

De pijlers die elk 27,5 meter hoog en 8 meter breed zijn, zouden eigenlijk op 3 en 4 april worden geplaatst, maar de operatie werd vervroegd omdat het op de oorspronkelijke data te hard zou waaien om veilig te hijsen. Het kraanschip Gulliver dat 108 meter lang is, 48 meter breed en twee kranen heeft van 90 meter hoog werd gebruikt om de pijlers te hijsen.

De bouw van de Zoutdam startte ruim een jaar geleden en moet eind dit jaar klaar zijn voor gebruik. De dam is nodig omdat via de Zeesluis IJmuiden veel meer zout water het Noordzeekanaal instroomt dan via de Noordersluis. Volgens RWS heeft te veel zout water negatieve effecten op natuur, land- en tuinbouw en drinkwater.